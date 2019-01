130. évfordulójukat ünneplik a császári tűzoltók: fantasztikus munkát végeznek

A százharmincadik évfordulójuk kapcsán arra kértük a szervezet elnökét, Egyházi Endrét, hogy ismertesse tavaly végzett munkájukat és szóljon terveikről is.

Mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. Alig kezdődött el a 2018-as esztendő, Császár és Dad között egy kukoricát szállító kamion borult az árokba. Az oroszlányi és a császári tűzoltók csak több fa kivágásával fértek hozzá a szerelvényhez.

Április tizenkettedikén a 81. számú főútvonalra kaptunk riasztást, ahol kamion és személygépkocsi ütközött frontálisan. Sajnos a személyautó vezetője életét vesztette. Két nappal később szakmai kiránduláson vettünk részt; a Liszt Ferenc Repülőtér tűzoltóságát látogattuk meg.

A bemutatón tűzoltóink megismerkedhettek a legmodernebb járművekkel és a legkorszerűbb habképző fecskendőkkel. Június legelső napján a 81. számú főúton gyermekeket szállító kisbusz ütközött egy autóval, a mentésben mi is részt vettünk.

Június harmincadikán Császár és Dad között egy kisbusz az árokba hajtott és kigyulladt, de a szerencsének köszönhetően személyi sérülés nem történt. A tüzet a császári és az oroszlányi tűzoltók együtt oltották el.

A nyár közepén Császáron a csirketelep trágyatárolója gyulladt meg. Egy tejes éjszakán át, és egész nap oltottuk a kisbéri tűzoltókkal közösen. A végleges megoldást mégis a földdel való befedés eredményezte.

Július másodikán Császáron, a Kossuth utca 103. előtt kigyulladt egy személyautó, amit a kisbéri és a császári tűzoltók együtt oltottak. Két hét múlva Dadon egy családi házban keletkezett tűz; azt is megfékeztük az oroszlányi tűzoltókkal együtt.

Augusztus harmincadikán közlekedési baleset történt Császáron, ismét a Kossuth utcában, ráadásul újra a 103-as számú ház előtt, ahol két személyautó ütközött. A felborult gépkocsiból sikerült kimenteni a sérültet, akit átadtunk a mentősöknek.

Október tizenegyedikén Vérteskethelyen egy fa kidőlése veszélyeztette a közeli lakóházat, amit sikerült megakadályoznunk. Néhány nappal később közös gyakorlatot hajtottunk végre a kisbéri hivatásos tűzoltókkal. Ennek során Császáron a Kossuth utca 1. előtt lévő, jelentősen elkorhadt fűzfát is kivágtuk.

Méltó ünnep lesz

Egyházi Endre, az egyesület vezetője azt is elmondta, hogy idén lesz százharminc éve annak, hogy létrehozták a Császári Tűzoltó Egyesületet. Ezt az évfordulót szeretnék méltóképpen megünnepelni. Tervezik, hogy szakmai versenyt is szerveznek, melyen reményeik szerint részt vesznek francia és erdélyi barátaik is.

Elképzeléseik szerint azon a napon avatják majd fel a Szent Flórián-szobrot. Ennek megvalósításához szükség lenne arra is, hogy minél többen támogassák személyi jövedelemadójuk egy százalékával a tűzoltó- egyesületet, melynek technikai száma: 18617869-1-11