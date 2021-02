12 év után talán megnyugodhat Leányvár: vádat emeltek a nagymama kegyetlen gyilkosa ellen

12 év után talán végre hamarosan lezárul az egész Leányvárt megrázó gyilkossági ügy, és felelősségre vonják a 83 éves nagymama gyilkosát.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség emberölés bűntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy leányvári házban megölt egy idős nőt. Az elkövetőt tíz év után sikerült azonosítania a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályának. A vádiratban azt indítványozták, hogy a Tatabányai Törvényszék végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki az ügyben, valamint hogy L. L.-t tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Az idős, halálakor 83 éves asszony és a vádlott ismerték egymást, mivel a férfi a leányvári nagymama egyik unokájának a barátja volt és több alkalommal együtt italoztak a nagyinál. Dr. Reszl Ildikó főügyésztől megtudtuk, hogy a férfi 2009. január 1-én kora délután ittas állapotban jelent meg a néninél, azt gondolva, hogy az unokáját ott találja. Nem így történt.

A nagymama leültette a vendéget a konyhában, és alkohollal kínálta, ő pedig várakozás közben fogyasztott is abból. Később az asszony megkérte őt, hogy hagyja el az otthonát, mert az unokája nem érkezett meg, vendége viszont leittasodott.

L. L. el is indult kifelé a házból, de felidegesítették az asszony megjegyzései, és az előszobában meg is lökte a nénit, aki ettől elesett. A férfi dühe viszont nem csillapodott, hanem nekiesett földön fekvő áldozatának: többször bántalmazta, nagy erővel megragadta a nyakát, rátaposott, rátérdelt a mellkasára, majd magára hagyta, és a telek hátsó részén át elhagyta a helyszínt.

Az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy elhunyt. Megfulladt, mert a gyilkosa leszorította a nyakát és összenyomta a mellkasát.

Évekig nem találták a gyilkost

A nyomozók annak idején Leányvár szinte minden lakóját meghallgatták, igazságügyi orvos-, genetikus- és nyomszakértőket is kirendeltek, de az emberölés elkövetésével gyanúsítható személyt nem sikerült beazonosítani, így a nyomozást 2010. december 27-én felfüggesztették. 2019 februárjában aztán a KR Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya elrendelte a nyomozás tovább folytatását, miután az eljárás iratait újraértékelte. A helysznen rögzített nyomokból sikerült DNS-profilt kinyerni, és végül, azok feljavítása után bizonyosodott be, hogy L. L. a házban járt.

Az asszony unokái, ahogy arról korábban beszámoltunk, anno a sajtóhoz fordultak. Egy, a helyszínelést végignéző szemtanú akkor arról beszélt, hogy az áldozatot az ő édesanyja találta meg, mint kiderült, napokkal a gyilkosság után. Amikor nem jutott be a házba, segítséget hívott. Ekkor látták, hogy odabenn a néni kiterjedt vértócsákban a földön fekszik. Kihívták a rendőrséget. Ekkor értesítették ezt a szemtanút is: később a hatósági tanú szerepét ő töltötte be. A 2019-ben azonosított piliscsévi férfit egyébként még 2013-ban fogták el, mert egy nőt bántalmazott az otthonában, majd kirabolta őt.

Amikor L. L-t most decemberben gyanúsítottként kihallgatták, először tagadott, sőt, a gyanúsítás ellen is panasszal élt. Aztán megtört. Beismerte tettét. Elmondta azt is, hogy a házat bezárva véres ruhában távozott a szörnyű tette után.