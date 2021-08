A Szalmakalapos az új Viszkis? Sorozatban három bankot rabolhatott ki az újpalotai szoknyás fantom

Sorozatrabló járja a magyarországi bankokat? Kísérteties a hasonlóság a tavaly májusi pécsi és a két hete, Újpalotán történt bankrablás között. Olyannyira fedi egymást a két eset, hogy akár az is lehetséges: ugyanaz a tettes.

A Bors, egy biztonságtechnikai vonalon dolgozó olvasója hívta fel a figyelmünket arra: megdöbbentően sok részletében hasonlít egymásra az alig két hete történt újpalotai és a tavalyi, máig megoldatlan pécsi bankrablás.

Egy szoknyát és szalmakalapot viselő, piros szatyrot szorongató ember ballagott be a pesti, XV. kerületi Kolozsvári utca takarékjába, ahol egy fegyvernek látszó tárgyat vett elő, majd elvitt három millió forintot és a helyi buszjárattal eltűnt.

A rejtélyes fantom kilétéről azóta sem tudni semmit, a rabló ugyanis tűpontosan kalkulálta ki a részleteket. Pontosan úgy, ahogyan pécsi „kollégája” is: a 30 év körüli illető tavaly májusban sétált be a Komlói út egyik takarékjába, méghozzá több réteg ruhába beöltözve, szájmaszkban, és szintén több millió forintot zsákmányolt, majd az újpalotai rablóhoz hasonlóan nyomtalanul eltűnt. Ennek már egy éve, az illetőt azóta is keresik, még egymillió forintos nyomravezetői díjat is kitűztek.

A rablás sok, mondhatni, hogy inkább kísértetiesen sok közös vonást mutat, a két eset módszerei, ideje, de még a technikája is megegyezik. A Bors megkérdezte a rendőröket, hogy vizsgálják-e a két eset közti egyezéseket, azonban azt válaszolták: ebben a kérdésben nem adhatnak tájékoztatást. Azt azonban megtudtuk: a pécsi zsaruk még most is keresik a titokzatos rablót:

Az elkövető felkutatása folyamatban van, az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja, a nyomravezetői díj érvényben van.

– közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

Még egy különös eset Nem kizárt, hogy nem is kettő, hanem egyenesen három eset köthető a fantomhoz: pár hónappal a pécsi eset előtt ugyan ezt a fiókot ugyanis egyszer már kirabolták: egy hatvan év körülinek saccolt, erősen sántító illető fegyverrel érkezett, papírlapot csúsztatott a dolgozók elé, amin közölte: rabolni fog. Itt is több milliót zsákmányoltak, a rablót azóta is keresik. Úgy tudni, a két pécsi eset közti összefüggést a zsaruk már akkor is vizsgálták. Bár a két rabló alkata eltérő volt, de nem zárható ki, hogy ezt csak az álca okozta, ahogyan a sántítás is lehetett a megtévesztés része.

Újpalota

Időpont: zárás előtt ment a fiókba, megvárta, míg a közeli ingatlaniroda bezár

Zsákmány: legalább 3 millió forintot vitt el

Tervezés: bár kezdetben nevetségesnek, talán pancsernek tűnt, kiderült, hogy mindent tűpontosan kiszámított, lehetséges, hogy még a busz indulását is belekalkulálta a szökésbe

Arctakarás: részletesen takarta arcát, ugyanis a rabló szalmakalapot viselt, amit mélyen az arcába húzott, úgy tudni, az egyik kamera lekapta, de egyelőre beazonosíthatatlan

Álca: kalap mellett szoknyát viselt, és egy piros szatyrot

A neme: egyelőre nem mondták ki biztosan, hogy férfi vagy nő az elkövető, a szoknya lehet álca, vagy valós

A bank: nagyobb intézmény helyett egy kisebb takarékot rámolt ki

Időzáras széf: a bankban időzáras széf volt, a fantom mégis több milliót zsákmányolt

Dolgozók: a rabló bezárta a dolgozókat, míg ő meglépett, a két nő pánikgombbal riasztotta a rendőröket

Erőszakmentesség: bár a besurranó fegyvert – vagy annak utánzatát – használt, nem bántott senkit, nem sérültek meg.

Pécs

Időpont: zárás előtt ment a fiókba

Zsákmány: több millió forintot zsákmányolt, legalább 3 milliót, de megeshet, hogy többet

Tervezés: kezdetben ő is nevetségesnek, baleknek tűnt, azonban kiderült, hogy ő is mesterien számította ki a rablás részleteit

Arctakarás: szintén részlegesen takarta az arcát, ő szájmaszkot, szemüveget húzott, a maszkot azonban lecsúsztatta az arcáról. Egy kamera őt is lekapta, de így sem lehet pontosan tudni, hogyan néz ki

Álca: több réteg ruhát viselhetett, emellett egy fekete keretes szemüveget is húzott, a zsaruk egészségügyi probléma lehetőségét is felvetették

A neme: többször felröppent a hír, hogy az elkövető akár nő is lehet, ugyanis az arca alapján nem egyértelműen férfi

A bank: nagyobb intézmény helyett egy kisebb takarékot rámolt ki

Időzáras széf: itt is időzáras széf várta az illetőt, mégis kicselezte

Dolgozók: a rabló ebben az esetben is bezárta a dolgozókat, és így menekült, az alkalmazott pánikgombbal riasztotta a zsarukat, de mire kiértek, a rabló nyomát már bottal üthették

Erőszakmentesség: ő is fegyverrel érkezett, ellenben senki nem sérült meg