Csak cigiért ment a tardosi férfi, de a rendőrségen kötött ki

A tardosi férfi ittasan és az eltiltás hatálya alatt vezetett egy autót, ami ki volt vonva a forgalomból és a műszaki érvényessége is lejárt.

A rendőrség tájékoztatása szerint június 8-án délelőtt elkaptak egy tardosi sofőrt, aki jogosítvány nélkül vezette ismerőse autóját, az ismerős engedélye nélkül. A rendőrök a 20 éves férfit a Tatai Rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. Ellene, jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás. A tettes a bűncselekmény elkövetését beismerte. A férfi ellen szabálysértési eljárást is indítottak, valamint a járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe is vették.

Június 8-án érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy Tardoson egy piros színű jármű egy forgalmat segítő közlekedési eszközt kidöntött és elhajtott. Információ volt arra is, hogy a járművezető és a jármű is a településen tartózkodik. A járőrök megtalálták a sérült járművet, amire nem volt hatósági jelzés felszerelve. A rendőrök megállapították, hogy a gépjármű műszaki érvényessége lejárt és a forgalomból is ki van vonva.

Az egyenruhások igazoltatták azt a 20 éves helyi lakost is, aki az autót vezette. A sofőr nem rendelkezett jogosítvánnyal, ugyanis őt a Tatai Rendőrkapitányság június 28-ig a járművezetéstől eltiltotta. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda is pozitív eredményt mutatott. A rendőrök azt is megállapították, hogy a férfi a tulajdonos távollétében, az ő tudta és engedélye nélkül vitte el a gépjárművet. A férfi elmondta, csak cigit vett magának és nem akart gyalogolni.

(Főoldali kép: Shutterstock)