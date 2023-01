Hegyeshalom felé több baleset is történt az M1-esen, ami miatt egy sávot le is zártak. A torlódás is több kilométeres – közölte az Útinform.hu.

Ezeken a szakaszokon történt baleset:

a 18-as km-nél, Biatorbágy térségében,

a 26-os km-nél Herceghalom térségében,

a 100-as km-nél, a 94-es jelű Ács/ Bábolna csomópont után,

valamint 130-as km-nél Győr elkerülő szakaszán.

A 18-as kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon, Biatorbágy közelében négy személyautó szenvedett utoléréses balesetet. Műszaki mentés céljából a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Négy személyautó ütközött össze Börcs térségében is, a 130-as kilométerszelvénynél. A sztráda Ausztria felé vezető oldalán történt balesethez a győri hivatásos tűzoltókat riasztották, műszaki mentés céljából. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon a forgalom a leállósávban halad.