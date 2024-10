Jó hír, hogy a nagyméretű pince is van, a kert pedig ideális, hiszen nem kell a gondozására szánni az összes szabadidejét. A hatalmas belső terek pedig alkalmasak arra, hogy mindenki örökre elfelejtse a zsúfolt belvárosi szobák emlékét.

“Vértesszőlősön eladó nagy méretű családi ház! Vértesszőlősön eladó nagy méretű családi ház! Ahogy a képeken is látszódik, ez az ingatlan most születik újjá. A 80as években épület házat a jelenkor magas minőségű anyagaival átépítve kerül most piacra. Szóljon bele a végleges kialakításba! Még nem késő, hogy esetleg Ön is részese legyen a felújításnak.

Belső kialakítás nagy családosoknak is kedvező lehet. Tágas, egymástól külön nyíló helyiségek jellemzik.A ház alatt nagyméretű pincerendszer található. A telek mérete ideális. Nem viszi el az összes szabadidőnket a fenntartása, de arra már elég, hogy a kerti játékok és a grill cuccok elférjenek. Vértesszőlős kedvelt részén található a ház. Igazán pazar, családias környezetben.

Néhány perc sétányira a falu központ található, de akár néhány perc alatt Természetvédelmi területen túrázhatunk. Az ingatlan egyébként azonnal birtokba vehető. Tulajdoni jogviszony rendezett, tehermentes.”[...]