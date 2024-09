“Gyönyörűen felújított…páratlan panorámával rendelkező…kicsit mediterrán kicsit provence-i stílusban kialakított…jó elrendezésű…hangulatos kis gyöngyszem…ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni ezt az otthont…és ha az Ön terveiben már csak a költözés szerepel, akkor kifejezetten ajánlom, hiszen itt minden rendelkezésre áll, hogy beköltözzön és élvezhesse az ingatlan által nyújtott kényelmet a mindennapok során…

Az ingatlanba megérkezve már érezhető a tulajdonosok jó ízlése, letisztult föld színek, bézs színű konyhabútor beépített gépekkel, sütő és fűzőlappal, gránit mosogatótálcával, praktikus tárolási lehetőségekkel élménnyé fogja tenni az itt eltöltött időt. Tovább haladva tágas nappali fogad minket, kis elszeparált étkező résszel, valamint két hálószoba áll rendelkezésre a pihenéshez, amihez még egy külön mellékhelyiség és egy kis praktikus gardrób is tartozik. Az ingatlan felújítása a közelmúltban fejeződött be, mind műszakilag, mind esztétikailag felújították, teljes víz és villanyvezeték csere történt. Szinte minden fejlesztésre került, az összes helyiségben burkolatcsere, a szobákban laminált parketta, a fürdőben, konyhában, és a folyosókon igényes hidegburkolatok. A fürdőszobában kialakított minőségi szaniterek, beépített zuhanykabin, a letisztult stílus kedvelőinek kedvence lesz. A teljes épületben műanyag nyílászárók lettek beépítve, a bejárati ajtó, és a beltéri ajtók is cserélve lettek. Az épület melegen tartása egy új kondenzációs gázkazánról történik, valamint a nyári hűtéshez pedig két hűtő fűtő klíma került beszerelésre. Kétrétegű műanyag nyílászárók vannak az egész épületben redőnnyel és szúnyoghálóval ellátva. A ház téglából és kőből épült, 2018-ban a tető cseréje is megtörtént.