A hét ingatlana: kerti tó, dupla garázs, hatalmas telek és tornác, amibe beleszeretsz!

Aki rajong a parasztházakért, az a tornácot is szereti. Ez a bakonybánki ház nemcsak tornácban erős, hanem van kerti tava, dupla garázsa és hatalmas telek is jár hozzá. Ha ez nem lenne elég, fákban és állattartásra is alkalmas épületek is gazdag a terület.

Ha egy új életre vágyik, ha a béke és a nyugalom prioritást élvez az elkövetkező években, akkor mindenképp tekintse meg ezt az ingatlan, nem fogja megbánni. És jó hír, nem kell rá vagyonokat költenie! “Bakonyaljai tornácos parasztház, 4010 m2 területtel, kerti tóval, dupla garázzsal!

Egy bakonyaljai kicsiny településen, Bakonybánkon megvételre kínálok egy gyönyörű tornácos parasztházat, a régvolt Kintli házat! Az ingatlan 90 m2, falazata tégla. 2002-ben teljes körű felújításon esett át az ingatlan, melynek keretében teljes tetőcsere, villany- és vízhálózat, nyílászárók, fűtési rendszer cseréje történt. A ház betonkorszorúval ellátott, Tondach cserepet kapott, valamennyi nyílászáró cseresznyefából készült. A házban található 2 szoba, konyha+étkező, tágas fürdőszoba, előszoba, beépített gardrób. A burkolatokat tekintve szobák, konya+étkező hajópadlóval, a többi helyiség járólappal ellátott. A szobákban az eredeti mennyezeti fagerendákat megőrizték, a konyhában az épülethez igazán illő, hangulatos épített konyhapult található. Az otthon melegéről gáz cirkó kazán gondoskodik. A 26 m2-es három részes pincében bármi tárolható.A házból kilépve közvetlenül a 40 m2-es tornácos terarszra érkezünk, ahol vízvételi lehetőség is adott, a nyári sütögetéshez.A telek mérete 4010 m2, ahol bő vízű kút található, amely a kert öntözéséhez nélkülözhetetlen. A gyönyörű telken 7 db termő diófa, egyéb gyümölcsfák, bokrok virágok, valamint egy kicsiny kerti tó is található, továbbá góré és állattartásra is alkalmas építmények.”[...] További remek lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.