Szeretnél egy minőségi otthont nyugodt környezetben, egyedi stílusban? Akkor most csak neked ajánlják ezt az ingatlant, Tata szomszédságában, Vértesszőlős egyik legnyugodtabb, legcsendesebb utcájában. A több mint 20 éve működő Dot-Ing Ingatlan iroda kínálatában most elérhető egy 2008-ban épült, rusztikus mediterrán stílusú, minden igényt kielégítő, 210 m²-es két házrészből álló családi ház, 7 szobával 3 fürdővel egy 650 m²-es telken.

Ingatlan elhelyezkedése:

Vértesszőlős lakókörnyezete az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül. Folyamatosan épülnek az új ingatlanok gyönyörű környezetben, extra panorámával a Vértes hegység lábánál. A barátságos közösség és a nyugodt, biztonságos környezet ideális választás mind családok, mind egyedülállók számára. A település modern infrastruktúrával rendelkezik: jó minőségű utak, boltok, iskola és óvoda találhatók itt, amelyek mind hozzájárulnak a magas életminőséghez. Budapesttől mindössze fél órányi autóútra található, így lehetőség van a főváros gyors elérésére, miközben a vidéki élet nyugalmát élvezheti.

Műszaki tartalom:

A ház mediterrán jellegét a külső tégla és faburkolatú falazat, illetve a parkosított kert teszi kiemelkedően egyedivé. Az ingatlan két házrészből áll, amelyeket egy egyedileg kialakított helyiség köt össze, melyben egy konditerem, szauna és fürdőszoba található. A hátsó házrész 2012-ben került hozzáépítésre. Mindkét házrész falazata fa szerkezetű, a tető betoncserép burkolatú. A külső nyílászárók hőszigetelt, prémium minőségű ablakok.

Az első házrész alsó szintjén hidegburkolatú járólap, a felső szinten laminált parketta található. A hátsó házrész alsó szintjén rusztikus padlástégla burkolat, a felső szinten laminált parketta van. A két házrész belülről átjárható, de kívülről is külön bejárattal megközelíthető.

Helyiségek részletesen:

Az első házrész alsó szintjén egy kis előszoba, fürdőszoba, nappali étkezővel, konyha, hálószoba és egy gardróbszoba található, ahonnan a garázs is megközelíthető. Ezenfelül tartozik hozzá egy 15 m²-es terasz, amely a nappaliból a hátsó házrész felé nyílik. A konyha gépekkel felszerelt, mosogató elektromos sütő, indukciós főzőlap, szagelszívó és mikro is található benne. A tetőtérben egy nappali, két nagyobb hálószoba, fürdőszoba és egy kisméretű gardrób található. A hátsó házrészbe belülről egy kondiszobán keresztül juthatunk át. Itt található egy nappali, konyha és egy beépített terasz, amely szórakoztató helyiségként funkcionál. A tetőtérben egy hálószoba, fürdőszoba és egy gardróbszoba lett kialakítva. Itt található még egy fedett terasz, ahova egy jakuzzi is beépítésre került.