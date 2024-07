Vonuljon el a város fölött!

“Panorámás zártkerti ingatlan a Szelim-barlang közelében. Ha szeretne elvonulni a város zajától , kimozdulni , pihenni, bográcsozni vagy csak feltöltődni és közben csodálni a gyönyörű panorámát a Turul madár lábánál a Szelim-barlang közelében ,akkor ezt a kis hétvégi házat Önnek ajánljuk. A Lux Home Ingatlaniroda Tatabánya kínálatából eladó Tatabánya, zártkert jellemzői:

Zártkerti besorolású 50 nm - es ház , 767 nm- es telekkel

Csendes, nyugodt környéken található, messze a város zajától

Csodálatos panorámával rendelkezik

Sok lehetőséget rejt magában a ház és a telek is, melyen gyümölcsfák is megtalálhatóak

Az autóval egy erős támfalú gépkocsi beállón tudunk parkolni,az udvarban,

onnan egy lépcsőn jutunk le a házhoz , mely felújításra szorul , de

a saját igényeink szerint alakítva igazán otthonos kis házunk lehet a város felett.

A házban egy pincerész is található , amit akár egy mediterrán stílusú fürdőszobává is lehet alakítani. Az emeleten egy szoba került kialakításra. Innen jutunk ki az erkélyre, ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk. Közművek közül a víz és villany bevezetésre került, a földszinten a vizesblokk kialakítása is megtörtént. A szennyvíz ülepítővel megoldott.[...]”

