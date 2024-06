“Számtalan lehetőséggel, teljes körűen felújítandó! 7663 négyzetméter területtel! Réde településén kínálok megvételre egy teljes körűen felújítandó, kő + tégla építésű családi házat. Az ingatlan jelenleg is nagyon jó elosztású, de nagyon jól alakítható. Víz, villany az ingatlanban, csatornára rákötve, gáz az utcában található.

A telek mérete: 7663 négyzetméter! Kiválóan alkalmas állattartásra, gazdálkodásra! A faluban óvoda és egy 8 évfolyamos művészeti iskola is működik, valamint élelmiszer bolt, gazdabolt, orvosi rendelő, gyógyszertár, ATM, fagyizó. Több munkalehetőség van a falun belül is, de több munkásjárat közlekedik a településen át, többek közt az audis járat is.