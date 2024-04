Ingatlanajánló 1 órája

A hét ingatlana: oszloprajongóknak kötelező ez a vértesszőlősi ház!

Az, hogy ez a ház panorámás, egy dolog. Hogy több oszlop van benne, mint ahány ujja, az egy másik dolog. Ráadásul nem akármilyen falai vannak, ezt is meg kell említenünk. Ha ez nem lenne elég, medencés és van vendégház is telken. Nézze meg a képeket, és ha úgy érzi, most először dobban meg így a szíve, akkor menjen el Vértesszőlősre, és nézze meg a saját szemével! A négyzetméterára is verhetetlen!

“Panorámás családi ház eladó! Ez a családi ház Vértesszőlős dombos, csendes részén található, Budapest és az osztrák határ között félúton, az autópálya bejárattól 3 km-re! Művészi igényességgel kialakított villa: Faragott ajtók, faragványok! Boltívek! Díszes homlokzat! Oszlopok és szobrok! Összeillő virágcserepek! Falfestmények és mozaikok! A 2014-ben újjáépített, 300 m²-es, 4 szintes ház alaposan átgondolt elrendezésű: nappali, étkező, konyha, 4 hálószoba, 3 fürdőszoba, gardrób. Az alsó szint 80 nm-es üzlethelyiségnek kialakított rész, fürdőszobával, valamint külön bejárattal. Az ingatlanon található egy 60 nm-es melléképület: Dupla garázzsal és egy vendégházzal (33 nm)! A 760 nm-es telken egy pavilon és egy 5x10 m-es fűtött medence található. A ház előtt 5 parkolóhely található.

A hét ingatlana: oszloprajongóknak kötelező ez a vértesszőlősi ház! Fotók: Ingatlanbazar.hu

Az ingatlan számos extrával rendelkezik: szigetelt, gáz központi fűtés (garanciális, új kazánnal), kapu- és kerítésnyitás elektromos, riasztórendszer, infravörös videokamerák. Ingatlanbeszámítás lehetséges, Győr környékén vagy a Balaton környékén! További információért állok rendelkezésére, fotókkal és az alaprajzzal!”[...] További remek lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

