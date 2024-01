Ingatlanajánló 1 órája

A hét ingatlana: ilyen fedett teraszt még nem láttál!

Egy olyan sorházat árulnak most Tatabányán, aminek a fedett terasza szobává alakult. Új tulajdonosának is biztosan a kedvenc helyisége lesz, hiszen külön kezelhető a fűtése a ház többi részétől, a panoráma pedig csodálatos. Az ingatlan fenntartása sem drága, köszönhetően a napelemeknek, ráadásul a konyhabútor is a vételár részét képzi. Ha a környéken keres ingatlant, mindenképp nézze meg ezt is!

“A Lux Home Ingatlaniroda Tatabánya kínálatából XXXXXXXX2 számon eladó Tatabánya, sorház jellemzői: Tatabánya egyik közkedvelt lakóparkjában eladóvá vált egy 93 nm -es 3 szoba + nappali konyhás 2 szintes, minden igényt kielégítő szeretett otthon. Hihetetlen, de a rezsiköltsége mindösszesen 20.000 Ft! Az ingtalanhoz egy 207 nm -es telekterület tartozik és egy 16 nm -es beépített, fűtött terasz mely a ház ékessége és kedvenc "szobája" lett. - 2017-ben került átadásra - alsó szinten egy hálószoba, vendég mosdó és egy 3.3 m belmagasságú amerikai konyhás nappali található. Innen tudjuk tolóajtón keresztül megközelíteni a beépített teraszt melynek fűtése (padlófűtés) külön termosztáttal szabályozható. Padló burkolata különleges fehér cementből készült csiszolt beton. Az emeleten egy 10.6 és egy 13.44 nm -es szoba , melyhez egy 4.05 nm -es erkély is tartozik, továbbá mosókonyha / gépészet , külön wc és egy zuhanyzós fürdőszoba lett kialakítva. Műanyag nyílászárók redőnnyel és szúnyoghálóval lettek felszerelve. Mindkét szinten hűtő-fűtő klíma lett felszerelve.

Eladó sorház Tatabányán Fotók: ingatlanbazar.hu

Fűtése : Saunier Duval Isofast 21-es kondenzációs gázkazánnal történik (padlófűtés). 2020 -ban egy 3.75 KW os napelem rendszer került felszerelésre, mely az 5 tagú család éves villanyszámláját biztosítja! A rendezett kert végén egy körülbelül 10 nm -es tároló található. Öntözőrendszerrel ellátott, locsolásra külön mellékvízóra lett beépítve.Tekintsd meg az ingatlant VIRTUÁLIS SÉTÁNKON keresztül. A vételár részét képezi a konyhabútor beépített gépekkel, emeleti méretre készített beépített szekrény”[...] További remek ajánlatokért keressen az ingatlanbazar.hu oldalán!

