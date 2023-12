Szőnyben találtunk egy olyan kétgenergációs házat, amelyre már nem kell költenie, cserébe mindenki elfér és a vállalkozásának sem kell irodát találnia. Edzőterembe sem kell eljárnia, sőt a jakuzzi sem kérdéses. Ráadásul kerti tó is van. Nézze meg a képet és döntse el, látott e már jobb ajánlatot a környéken. Mi úgy tippeljük: nem!

“Komáromban a szőnyi városrészen, csendes utcában kétgenerációs kitűnő állapotú családi ház eladó, rengeteg extrával.

Összkonfortos

Felújított

Kitűnő állapot

Kétgenerációs

A 697m2 - es telken 1980-ban épített és utoljára 2021-ben felújított családi házat kínálunk eladásra, ahol akár több generáció és kényelmesen élhet.Az udvar hatalmas melléképülettel,új szaunával és fürdőszobával, jakuzzival, szuterénnel ellátott. A szuterénben beépítésre került egy kemence és egy grillező is extra tálaló helyekkel. Található még egy kerti tó és egy szivattyús fúrt kút is . A bejárat könnyű megközelítése és ki- bepakolás miatt az udvar csodás térkövezést kapott, amit egy díszműves öntöttvas kerítés választ el a külvilágtól.

Főbb paraméterei:

Területe: 236 m2

A házban két lakrész található

A kisebbik lakrész, amiben egy amerikai konyha,hálószoba,fürdőszoba és egy nappali van kialakítva, 38m2 nagyságú és a földszinten található.

A másik lakrész 198m2 nagyságú az első és második emeleten helyezkedik el. Elosztása 6 szobából (melyből kettőhöz különálló gardrób is tartozik), két fürdőszobából egy edzőteremből és egy földszinti irodából áll.

Az első emeleten található konyha,nappali és egy zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba, két mosdóval egy olvasószoba és a legnagyobb szoba. A második emeleten pedig az edzőterem és három másik lakószoba egy fürdőkáddal felszerelt fürdőszobával és egy nappalival.

A háznak nagyobbik lakrészének két bejárata van. Az egyik az udvar felől nyílik a másik pedig, a ház oldalán található, melyről egy terasz nyílik amely a szauna és kinti fürdőszoba felett helyezkedik el.

Mindezek mellett egy pince,kazánházzal és egy tároló melléképület is található

A közelben iskola,óvoda,orvosi rendelő,játszótér és bolt is található.

Műszaki ellátottság:

Központi fűtés

Gázkazán, alumínium radiátorokkal

Villanybojler

Vízteres kandalló

Részben légkondicionált

Korszerűsített fa nyílászárók, három rétegű ablakokkal

Gépesített,teljesen felszerelt konyha

30 cm - es tégla falak, 20 cm- es szigeteléssel

Infrastruktúra:

Közigazgatásilag Komárom városhoz tartozó település

Az utcában bolt és buszmegálló található

A közelben iskola, óvoda, bölcsöde,játszótér

A városrészben vasúti megálló, orvosi - fogorvosi rendelő,állatorvosi rendelő,védőnői szolgálat,pékség,fodrászat,lottózó,dohánybolt és sok egyéb más szolgáltatói egység található

Ára:140 millió Ft

[...]