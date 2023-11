Ingatlanajánló 44 perce

A hét ingatlana: hatalmas telephely keresi új tulaját Tatabányán

Tatabányán megvételre kínálnak egy akkora ingatlant, hogy beosztottjai kényelmesen elférnek, akkor is, ha százan vannak. A parkolók száma 14, és ez csak a garázsé. Jelenleg autókereskedésként üzemel, de mérete és a benne rejlő lehetőségek miatt bármivé átalakíthatja. Ha munkásszállót nyitna, arra is alkalmas. A négyzetméterára igen kedvező, annak ellenére is, hogy tavaly széleskörű felújításon esett át.

Kemma.hu Kemma.hu

“Vállalkozók figyelem!!

Tatabánya frekventált, Sárbereki részén kínálom megvételre 1571nm-es telken lévő összesen 698nm alaperületű, modern, tégla építésű, felújított házat, 14 férőhelyes garázzsal. Jelenleg autókereskedésnek telephelyeként hasznosított, ám sokféle üzleti tevékenységnek válhat ideális székhelyévé, többek között munkásszálló, irodaház, raktár, stb.. Az épület tavaly széleskörű felújításon esett át, ekkor kerültek be prémium minőségű nyílászárói, új szigeteléssel látták el és új színezést kapott.

Övezeti besorolása VT4-es, melyre az alábbi építési szabályok vonatkoznak:

Beépítési mód: oldalhatáron álló

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%

Terepszint alatti legnagyobb beépítettség: 40%

Megengedett legnagyobb épületmagasság: 5,5m

Legkisebb zöldfelületi arány: 30%.”[...] További izgalmas ajánlatokat keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.





Ezek is érdekelhetik