Az ingatlan 2008-ban épült minőségi építési anyagok felhasználásával, vörös betoncseréppel, fából készült háromrétegű nyílászárókkal, egyedi bejárati és beltéri ajtókkal, nagyméretű üvegfelületekkel. Az épület földszint kialakítással épült, az utcafronti részről egy két beállásos 30 m2-es, fűtött, automata dupla kapuval nyíló garázs fogad minket, közvetlen átjárással a lakótérbe.

Az ingatlanba a főbejáraton belépve, az előtéren áthaladva tágas napfényes világos tér tárul elénk, a nagyméretű ablakfelületeknek köszönhetően, ahol a nappali étkező ad lehetőséget a pihenésre és a vendégek fogadására. Természetesen ehhez egy egyedileg ide tervezett fából készült ízléses és praktikus konyha is rendelkezésre áll, számos tárolási lehetőséggel, pasztell barna színekkel, kőberakásokkal igazodva a toszkán mediterrán hangulathoz. Ahhoz, hogy Ön pompás ételeket varázsoljon a nagy családi asztalra a konyhában minden rendelkezésre áll, beépített gépek, sütő és gázfőzőlap, páraelszívó, mosogatógép persze továbbra is magas műszaki színvonalat képviselve. A kényelmes, szeparált életvitelhez három hálószoba és egy dolgozószoba áll rendelkezésre, amelyek kialakítását tekintve praktikus világos terek, jó helyiségkapcsolatok jellemzik. Az ingatlanban található nagyméretű fürdőszoba a közelmúltban került felújításra sarokkád és zuhanykabin is beépítésre került, törölközőszárító, minőségi szaniterek, prémium burkolatok teszik kényelmessé az itt eltöltött időt. A nappaliból a hátsó kerti részre és a hangulatos 37 m2-es részben fedett teraszra kiülve csodálhatjuk a gyönyörűen karbantartott udvart, a zárt kerti kis oázist, zöld pázsittal és különböző díszfákkal tarkítva, több tucat különleges kerti növénnyel díszítve. A kert tökéletességéhez az egész területen elhelyezett automata öntözőrendszer is hozzájárul, ami egy fúrt kútból kapja a vizet.

Az ingatlan műszaki leírására rátérve hagyományos 40-es téglafalra 8 cm-es szigetelés került. Tetőszerkezet masszív, vasbetonfödém, Bramac alpesi vörös tetőcserép borítással, mely alatt 20 cm kőzetgyapot tetőszigetelést kapott a ház. Az ingatlan fűtése egy új Immergas kondenzációs gázkazánról működik minden helyiségben, még a garázsban is padlófűtéssel, a gépészet külön háztartási helyiségben szeparálva. A nyári időszak ideális hőmérsékletét hűtő fűtő klíma biztosítja. A biztonságról riasztó, és távfelügyelettel összehangolt 24 órás biztonsági rendszer gondoskodik. Az ingatlanban található beltéri ajtók, nyílászárók, beépített szekrények, bejárati ajtók fából készültek, egyedileg az ingatlanba tervezve. A kivitelezés során nagy hangsúlyt fektettek a nyílászárók minőségére, bár az ingatlan 2008-ban épült most is abszolút időtálló, fa nyílászáró szúnyoghálóval, motoros redőnnyel ellátott. A ház melegen tartásához egy kandalló is rendelkezésre áll, amit akár a téli időszakban a hangulat kedvéért is érdemes kipróbálni, használni.

A kert szintén a házhoz illő klasszikus, elegáns stílusban lett kialakítva, a kis növény szigetek, a karbantartott és gondozott cserjék, tuják, és több tucat exkluzív telepített növény, kedvence lesz az itt élőknek. A hátsó kerti részen fából készült fa és szerszámtároló is rendelkezésre áll.

Ha még nem találta meg álmai otthonát és úgy érzi, hogy szeretné élvezni ennek az egyedi mediterrán toszkán hangulatú háznak minden szépségét, és kényelmét, és emellett meg is teheti, hogy egy ilyen luxusingatlant vásároljon, jó szívvel ajánljuk Önnek, az ingatlanpiac és irodánk által kínált egyik legkedvezőbb paraméterekkel rendelkező ingatlanját.

