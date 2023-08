A jövő otthonai amellett hogy egyszerűen és gyorsan megvalósíthatóak, környezetbarát és energiatakarékos otthont teremtenek. Mivel a házak “AA” minősítésűek, így CSOK és támogatott hitelek is igénybe vehető rájuk.

Liapor ECO házban lakni különleges élmény!

Liapor ECO házat építtetni egyszerű, gyors, és megfizethető!

Tervezéstől akár beköltözésig egy kézben minden, profi kivitelezés a piacvezetőtől. Szerződéskötéstől 5-7 hónapon belül akár kulcsrakész, magas műszaki tartalom, európai minőség, rögzített ár és határidő.

Ez NEM könnyűszerkezet – ez Liapor!

Házaink a korszerű hőszivattyús (levegő-levegő) fűtésnek, a most ajándékba adott hővisszanyerős szellőztető rendszernek, 20 cm szigetelésnek, kiváló nyílászáróknak is köszönhetően legalább „AA” minősítésűek, CSOK és támogatott hitel is igénybe vehető rájuk.

Éljen Tata kedvelt részén, 689nm önálló telken, egy Dalma házban!

A meghirdetett ár tartalmazza a konkrét telek ( 85M Ft), és a konkrét ház „emelt fűtéskész” kiviteli árát, valamint az 5% ÁFA tartalmat (CSOK esetén visszaigényelhető).