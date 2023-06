Ahogy arra számítani lehetett, a nagy és energetikai szempontból korszerűtlen lakások, házak tömegével jelentek meg az ingatlanpiacon, hiszen a felújítás az elszállt építőipari áraknak köszönhetően komoly beruházássá vált. 2023-ban annak, aki befektetési céllal kíván ingatlant venni, a legfontosabb szempontja az, hogy korszerű lakást vagy házat vegyen, így tudható, az energiabesorolás emeli az értéket. Az ilyen típusú ingatlanoknál az eladók jóval magabiztosabb hirdetéseket tesznek fel, mert tudják, a korszerűség most hosszú távon értékálló.

Ha lakást vagy házat szeretne, és nem látja egy hirdetésnél, hogy az ár alkuképes, akkor is vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy az irodával, mert számos olyan élethelyzet előfordulhat, amelyben gyorsan kell pénzhez jutnia az eladónak, de ezt nyilván nem fogja közkinccsé tenni.

A szakember szerint 5%-ot a legtöbb esetben lehet alkudni. Természetesen vannak olyan helyzetek, ahol ez akár 10-15%-ig is elmehet, sőt, arra is volt példa, hogy 40-50%-kal olcsóbban vette meg valaki a hirdetettnél, de ez csak a kapcsolatfelvétel után derül ki. Még egy érv a telefonálás mellett.

Nyár előtt megélénkül az ingatlanpiac, hiszen a szabadságoknak és a felújításoknak kedvez ez az időszak, de ősszel ismét megtorpanásra lehet számítani. Aki addig nem adta el, vélhetően tavasszal próbálkozhat több szerencsével. Ezt az eladók is tudják.

Ha ráérünk, nyár végére időzítsük a vásárlást, ha nem kívánjuk hasznosítani azonnal a megvett ingatlant.

Alkudni a korszerűtlen ingatlanokra a legkönnyebb, a vidéki kockaházakra, ezeket gyakorlatilag a korábbi évekre jellemző áron tudjuk megszerezni. Tartsuk szem előtt, hogy a nagyvárosok, megyeszékhelyek vonzáskörzete iránti kereslet nőtt, így ha befektetési céllal kívánunk ingatlant venni, érdemes ezeket a hirdetéseket is böngészni, ahogy az egyetemi városokban is körül kell nézni. Az utóbbiak esetében a nagyobb ingatlan vásárlása is megtérül, hiszen könnyebben bérbe lehet adni.

Aranyszabály: egy ingatlan annyit ér, amennyiért el lehet adni. Az is aranyszabály, hogy az eladó ne érezze azt, inkorrekt ajánlatot teszünk, mert ha valóban szeretnénk megvenni egy kiszemelt lakást vagy házat és szemtelenül alacsony árat mondunk be, akkor se fogja nekünk eladni, ha az alkufolyamat végén már akkora összeget ajánlunk, amennyire gondolt.

Ahol érezni lehet, hogy érzelmileg nagyon kötődik a tulajdonos a lakáshoz, házhoz, kevés eséllyel tudunk számunkra kedvező módon alkudni.

Ha régóta hirdeti, és erről tudomást szerzünk, óvatosabbak legyünk a szokásosnál, hiszen nem tudhatjuk, mi állhat mögötte. Az is előfordulhat, hogy valójában nem tud/akar megválni az ingatlantól.

A legtöbb eladó a környék feltérképezését követően kalkulálja ki azt az összeget, amiről azt gondolja, reális. Azonban számos olyan tényező van, amely hatással van az ingatlan valós értékére. Ezeket csak akkor tudjuk meg, ha felvesszük az irodával vagy az eladóval a kapcsolatot, és személyesen megtekintjük az ingatlant. Fegyvertény lehet a kezünkben egy valódi műszaki állapot, a hirdetésbe nem kerülő egyedi adottságok, és esetlegesen olyan kényszerítő körülmények, amelyeket sosem fogunk látni, csak ha személyesen megtekintjük.

