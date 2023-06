Tokodon, a Gelenye dűlőben eladó kis házikó, gyönyörű környezetben. A ház 2 szintből áll, akár állandó lakhatásra is alkalmas. Összesen 48 négyzetméteres a területe, ezen kívül van a 12 négyzetméteres külső tároló. Fent egy külön megközelíthető szoba, és egy onnan nyíló terasz található. Külön fűthető egy klímával. A lenti részen szintén van egy terasz, onnan belépve az előszobába érünk, ahonnan az egyedi hangulatú nappali nyílik. Pár lépés múltán pedig a konyhába érkezünk, ahonnan a zuhanyzós fürdőszobát érjük el. Az előszobából lehet bemenni a kamrába, amit egybe nyitottak a boltíves pincével, mely belülről borítást kapott. Az alsó rész szintén fűthető klímával, vagy akár a cserépkályhával. Kívülről egy plusz tároló nyílik, ahol a tulajdonos egyedi megoldásának köszönhetően minden centit kihasználhatnak. A villany elérhető a házban, illetve egy 1 köbméteres víztartály áll rendelkezésre, szennyvíz elvezetésről pedig egy emésztő gondoskodik. Részben murvás, részben földes út vezet az ingatlanhoz, ahonnan rögtön a saját, részben fedett kocsibeállót találjuk. Itt lemurvázott területen kialakítottak akár több autó parkolására alkalmas részt is. Gyönyörű kilátás, teljes természetközelség, csend és nyugalom várja az ide érkezőket! Egy enyhén lejtős, 1000 négyzetméteres terület tartozik a házhoz, ahol akár több ponton is lehetséges kút fúrása. A vételár részét képezi a berendezés!