Az ingatlan felújítása 2022-ben fejeződött be, amelynek része volt a teljes víz-és villanyvezeték hálózat, illetve a gázkészülék cseréje is. 2003-ban a ház teljes felújításon esett át, 2015-ben és 2016-ban új terasz burkolást és 10 cm külső szigetelést kapott az ingatlan.Frissen lett szigetelve a konyha-és a nappali feletti padlástér. Mindezeknek, valamint a vadonatúj Toldi kandallónak köszönhetően a ház rezsije igen kedvezően alakul és a számlák a téli hónapokban is a támogatott rezsi-értéken belül vannak. Az ingatlan korszerűt megközelítő, DD besorolású energetikai minősítéssel rendelkezik. Az új konyhabútor és a beépített elektromos gépek a vételár részét képezik, éppúgy, mint a teljes berendezés, egy-két személyes ingóság kivételével.

A telken egy látványtervekkel és jogerős építési engedéllyel rendelkező, különálló épület létesítésének lehetősége adott, amely akár nagycsaládosok, akár több generációs családok zavartalan együttélésére kiváló lehetőség éppúgy, mint egyéb vállalkozásra (fodrászat, kozmetika, iroda, rendelő...) is alkalmas tevékenység folytatására, amely a szomszédos zsákutcából közelíthető meg. [...]”

