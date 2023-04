Jöjjön egy finom falat a helyi ingatlanpiac kínálatából!

„Csendre, nyugalomra, esetleg kertészkedésre vágysz, vagy befektetnél egy igazi parasztházba? Most egy remek lehetőséget kínálunk neked, hogy megteremtsd a nyugodt otthont, és megtermeld amire szükséged van, vagy kialakíthass akár egy kedves vendégházat Majk közelében!

Az oroszlányi nyaraló jellemzői

Majk Madárhegyen, közel a műúthoz eladó, két szobás, autentikus, tornácos kis családi ház. Csodálatos gerenda mennyezet, fa padló, díszes, dupla fa ablakok jellemzik. A bútorok nagy része is az ingatlanban marad. A középső konyha helyiségbe érkezünk, amiből jobbra s balra egy egy szoba nyílik. A zuhanyzós fürdőszoba, wc-vel a tornácról nyílik. A házban a melegvizet villanybojler állítja elő, míg a fűtés kandallóval megoldható. Vezetékes víz, saját vízórával rendelkezésre áll. Televízió szolgáltatás elérhető ezen a külterületi részen . A ház fenntartási költsége igen alacsony, gépjármű viszont ajánlott, Oroszlánytól kb. 6 km-re helyezkedik el. A kerítés jó állapotú, teljesen körbe keríti az udvart. Gépjárművel az udvarba be lehet állni. A házhoz tartozik még egy mellékhelyiség, tároló funkciót lát el, és egy pince is. A környék csendes, biztonságos, többen életvitelszerűen kint élnek. Az ingatlan kisebb átalakítás után komfortosan lakható és befektetésnek is kiváló, akár vendégházként működtetve. Majk és a Vértes hegység túraútvonalai kényelmes sétatávolságra elérhetőek. [...]”

