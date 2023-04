“Ez valóban az álomotthon! Budapesttől 42 percnyire, Tatabányától 5 km-re, 50 hektáros, igazán természetközeli, exkluzív üdülőparkban épülhet meg, 1142 nm, összközműves telken álmai otthona. A 10 hektáros tó kristálytiszta vize több lehetőséget is nyújt az itt élők kikapcsolódására: horgászparadicsom, sportolási lehetőségek, illetve hamarosan saját strand is létesül. A teljes park körbekerített, beléptető rendszer garantál teljes biztonságot, nyugalmat az itt lakóknak. Parkok, sétányok, játszótér szolgálja a pihenést. Méretes telkek, korlátozott beépítés, emelt intim szféra is a nyugalom szigetévé teszi ezt a kivételes adottságú parkot.

Ebben az idilli környezetben épülhet meg „Tündi” házunk, mely br. 220 nm lakóterű, nappali + 3 hálós, praktikus elosztású. Az egyedi „Liapor ECO” technológia révén akár 7 hónap alatt beköltözhet európai minőségű házába. Ez NEM könnyűszerkezet, ez Liapor! Környezettudatos, energiahatékony, modern. A kiviteli árra, és határidőre szerződéskötéskor garanciát vállalunk. Minden házunk a korszerű fűtésnek, 20 cm-es szigetelésnek, kiváló nyílászáróknak is köszönhetően legalább „BB” minősítésű, hitel is igénybe vehető rájuk.