“Befektetők, lakhatást kínáló cégek figyelmébe ajánljuk! Almásfüzitőn többfunkciós, tégla épület eladó! Az összesen 1266 nm alapterületű ingatlan hasznosítás alapján, a következő képen került megosztásra, és jelenleg is üzemeltetve:* Munkásszálló 468 nm területen (19 szoba, mosókonyha, fürdők, wc helyiségek, közösségi tér, konyha)* Presszó 159 nm (jelenleg is bérbe van adva)* Kifőzde + Étterem 545 nm, ebből 120 nm a főzőkonyha, vendégtér, ami jelenleg is bérbe van adva.