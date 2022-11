Mindkét ingatlan minőségi anyagokból épült, minőségi szaniterekkel, ahol a beépített wc-tartályokhoz belső rendszerű érzékelős szagelszívók lettek felszerelve- hőszivattyú segítségével mennyezeti hűtés és padló fűtés is használható- 5.2 KW-os 3 fázisú napelem, energiaellátás 3* 32 A ( H tarifás )- 20 cm-es grafitos reflex homlokzati szigetelés- 30-as Porotherm tégla-30 cm-es cellulóz fújt födém szigetelés-A parkosított kert vakondhálóval és öntözőrendszerrel felszerelt , ahol egy 52 m mély kút is található, melynek hozama óránként 1,5-2 m3 ! ( bevezetve az épületbe, mosókonyhába és wc -re )- a teljes kényelmet biztosítja a kertben található 6 személyes jacuzzi, mely egy 2 oldalról zárt fa szerkezetű tető alatt kapott helyet.- a kertben egy kinti konyha is ki lett építve ( téglából ), mely árammal felszerelt, főzesre, baráti öszejövetekre kiválóan alkalmas.Rengeteg szépség és apró de fontos dolog fellelhető még ebben a csodás paradicsomban! Ezt nem lehet leírni, ezt látni kell! Szinte okos otthon, minimális rezsi költségekkel! [...]”

