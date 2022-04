Ingatlanpiac 3 órája

A hét ingatlana: egy kis luxus Tatán, persze örökpanorámával (Fotók)

Mindig is be akart lesni a Tatán épült Tóparti Lakópark otthonaiba? Most egy eladó ingatlan ajánlatnak köszönhetően velünk együtt megteheti. Elegancia és persze szuper kilátás, 160 nm-en!

Forrás: ingatlanbazar.hu

Tatán, a Tópart Lakóparkban eladó egy örökpanorámás lakás! Netto: 160 m2 (2x 80 m2)

Újszerű állapotú

Első emeleten található

A hét ingatlana: elegancia és szuper kilátás Tatán

Elosztása: amerikai konyhás nappali (77 m2), 3 hálószoba, 2 fürdőszoba mellékhelyiséggel + egy a vendégeknek is, 2 gardrób és háztartási helyiség. Az egyik fürdőszoba INFRASZAUNA felszerelt, (HIMALÁJA SÓVAL) [...] Az ingatlan 2 külön lakásként is megvásárolható! (külön bejárattal és külön mérőórákkal rendelkeznek) Az ár tartalmazza a 2 db mélygarázs parkolóhelyet. [...] További részletek és képek az ingatlanbazar.hu oldalán!









