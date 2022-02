A hét ingatlana 1 órája

Megújuló energiával fenntartható lakás Tatán? De mennyiért?

Egy tavaly átadott lakóparkban bukkantunk a most következő, eladó lakásra. Az ár nem is rossz, a képek pedig szintén magukért beszélnek. Alapterület és extrák, most!

“Haladjon a korral! Költözzön megújuló energiával fenntartható új lakásba![...] Mindezt pedig Tata teljesen új parcellázású részén megépült és tavaly átadott, 40 lakást magában foglaló lakóparkban teheti meg. A projekt célja egy magas színvonalú, nyugodt, természet közeli lakókörnyezet kialakítása.

Megújuló energiával fenntartható lakás Tatán Fotók: Ingatlanbazar.hu

Ami mellett a másik fontos szempont a MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK felhasználása, ezáltal gazdaságosan fenntartható lakások kialakítása. Ezek közül most ezt a földszinti kertkapcsolatos 72 nm-es nappali+ 2hálószobás lakást vásárolhatja meg beköltözhető állapotban. (A lakásra az Újépítésű kedvezmények még igénybe vehetőek!!!!) A lakáshoz 300nm-es kert, fedett terasz és dupla parkolóhely is tartozik. [...]” További részletek és képek az ingatlanbazar.hu oldalán!