Szeles, hideg idővel érkezik a hétfő

Az ország déli területein hószállingózás, havazás is várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és -8 fok között valószínű.

A vasárnapi napos idő után éjszaka dél felől fokozatosan fátyolfelhőzet húzódik fölénk, hétfőn napközben pedig egyre többfelé meg is vastagszik a felhőzet. Hétfőn délután már főként az ország déli területein hószállingózás, havazás is várható. Az északkeleti, északi szél többfelé erős, vasárnap északkeleten, hétfőn nyugaton is helyenként viharos lesz, a Dunántúlon hófúvásra is számítani kell.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és -14 fok között alakul, a havas, gyengén felhős, szélvédett tájakon néhol -15 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és -8 fok között valószínű, délkeleten lesz enyhébb az idő.