Nem elég, hogy hétfőn is kánikula lesz, de seperc alatt le is éghetünk

Legjobb esetben 20-30, legrosszabb esetben akár 15 perc alatt is leéghetünk, olyan erős lesz az UV-sugárzás hétfőn.

A következő napokban is sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, zivatarok. Emellett augusztus első napjaiban is folytatódik a kánikula, többfelé 34 fok lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

A tartós hőség miatt hétfőre az egész országra kiadták a figyelmeztetést. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A kánikula nem fog engedni a köetkező napokban sem. Komárom-Esztergom megyére csütörtökig minden napra másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mert a napi középhőmérséklet magasabb lehet 27 foknál.

Az UV-sugárzás is erős lesz hétfőn. Az előrejelzés szerint legjobb esetben 20-30, legrosszabb esetben akár 15 perc alatt is leéghetünk.

Kedden és augusztus elsején, szerdán is többórás napsütés várható. Kedden többfelé, szerdán elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarban viharos körüli széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mindkét nap 18-24 fok lehet. Napközben kedden és szerdán is 29-34 fokig melegszik a levegő.