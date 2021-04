Viharos széllel érkezett a hidegfront, havazással is számolni kell

A meteorológia elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a nagy mennyiségű eső és viharos szél veszélye miatt Komárom-Esztergom megyére.

Mára megérkezett térségünkbe a hidegfront, ami nem csak csapadékot, hanem viharos szelet is hozott magával. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom megyére már ki is adta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést a nagy mennyiségű eső miatt. 24 Óra leforgása alatt több, mint 20 milliméter csapadék is lehullhat. Szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a viharos szél miatt. A legerősebb széllökések a 70 kilométer/órát is meghaladhatják. Három szomszédos megyében a nagy szél miatt már riasztást is kiadott a meteorológia.

Az előrejelzések szerint erősen felhős vagy borult lesz az ég. Országos, ismétlődő eső valószínű, kiadós mennyiségre számíthatunk. A nap második felében nyugat felől nagyobb területen havas eső, hó is lehet az eső mellett, a Dunántúlon síkvidéken átmeneti vékony hóréteg kialakulhat, a hegyekben több centiméter is összegyűlhet. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 3 és 7, attól keletre 7 és 14 fok között várható. A keleti határszélen lehet ennél pár fokkal melegebb, de ott is a déli óráktól gyorsan lehűl a levegő. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.