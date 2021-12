Varázslatos képződményeket hozott létre a fagy Bakonyalján (Fotók)

Varázslatos képeket kaptunk a fiatal császári diáktól a Bakonyaljában látható fagyról, ami hihetetlen képződményeket hozott létre a növényeken.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy december 4-én a reggel országos faggyal érkezik és akár -10 fok-os hideggel is találkozhatunk egyes térségekben. Császáron Deák István, a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 11.osztályos tanulója a hidegre számítva kiment fotózni. A képeit pedig velünk is megosztotta.

Megírta nekünk, hogy kemény fagyra ébredt Császár is, így ismét fehérbe borult a természet és a táj. A hőmérséklet kora reggel -5 fok alá is lecsökkent, de reggel 6 óra körül még -6 fokot is mutatott a hőmérséklet.

Ez elősegítette a fagy képződését is, ami nyomott hagyott a növényzeten is, melyek szép fehérbe öltöztették a természetet is.

A fagy pedig a csipkebogyót is alaposan megcsípte, valamint a lehullott őszi leveleken is látványos tüskés jégformák alakultak ki, melyek elképesztő látványt nyújtottak még akkor is, amikor éppen fotóztam.

Erről a gyönyörű jelenségről készített számos gyönyörű fotót a fiatal fotós, amit most megnézhettek a képeiből készült galériánkban.