Továbbra sem enged a sűrű köd: ismét figyelmeztetést adott ki a meteorológia

A meteorológia elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a sűrű köd veszélye miatt keddre Komárom-Esztergom megyére.

A meteorológia előrejelzései azt mutatják, hogy a köd az ország teljes területét fogságba ejtette és nem is nagyon szeretné elengedni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a sűrű köd veszélye miatt Komárom-Esztergom megyére. A köd tartóssága egyes területeken akár a 6 órás időtartamot is meghaladhatja. A látótávolság pedig pár száz méterre csökken, amely a közlekedésben résztvevőktől is nagyobb odafigyelést és óvatosságot követel meg.

A hétfő esti óráktól ismét növekedni fog a köd kiterjedése, a kezdetben derült tájakon is köd képződik. Kedden ismét nagy területen számíthatunk rétegfelhőzetre, és ködre, ami helyenként tartósan megmaradhat. Csak néhol szakadhat fel a rétegfelhőzet, és a magasabb hegyek is kilóghatnak belőle. A ködös területeken szitálás előfordulhat. Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő lesz, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a rétegfelhőzet, valamint a magasabb hegyekben lehet napsütés. A borult tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul.