Igazi tavaszias időt hozott a február térségünkbe. Esztergomban is sokan kiélvezték a napsütést, megteltek a sétányok, játszóterek.

Ha eltekintenénk attól, hogy a fák még nem zöldellnek, Szilas Balázs légi felvétele simán készülhetett volna áprilisban vagy akár májusban is, de fotóink is készülhettek volna egy átlagos márciusi napon is. Ez persze nem is csoda, hiszen igazán tavaszias idővel köszöntött be a tél utolsó hónapja.

Február elsején reggel egyébként Esztergomban és Tardoson volt a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés az egy nappal korábbihoz képest, és bizony nap közben is 15-16 fokot lehetett mérni a királyvárosban, így nem csoda, hogy nap közben sokan választottak szabadtéri programot, legyen az egy kis korzózás a Kis-Duna sétányon, vagy épp játszóterezés a gyerekekkel.Vasárnap reggel sem ritka a 9-10 fokos hőmérséklet Komárom-Esztergom megyében sem, így, ha a szél és a délutáni záporok nem szólnak közbe, ma is hasonló időben reménykedhetünk.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a déli órákban a középső országrészben (annak is inkább az északi részein) átmenetileg egy-egy 65-70 kilométer/óra körüli, vagy afeletti széllökés kialakulhat síkvidéken, a kissé magasabban fekvő részeken egy-egy 70-75 kilométer/óra feletti széllökésre is van esély.

A nap folyamán Keleten is csökken a felhőzet, eleinte napos idő várható, majd a déli órákban nyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Délutántól főként az ország északi felén, estétől már keleten is több helyen kell kisebb esőre, záporra számítani. A nyugatias szelet az ország északkeleti harmadán erős, néhány helyen viharos széllökések kísérik. A hőmérséklet kora délután 10 és 18 fok között valószínű. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.