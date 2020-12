Tavaszias meleget hoz zsákjában a Mikulás hétvégére

Az előrejelzések szerint a Mikulás zsákjában nem hideget és havat, hanem tavaszias meleget hoz, akár 15 fokot is mutathat a hőmérő.

A következő napokban déliesre forduló áramlással egyre enyhébb légtömegek érkeznek a mediterrán térségből – számolt be az Időkép. A szombat száraz idővel, több-kevesebb napsütéssel telik majd. Élénk, erős déli-délkeleti széllel érkezik az enyhe levegő: pénteken 5-13, szombaton már 7-15 fok várható, a legmelegebb délkeleten lesz. Hétvégére nagyrészt megszűnnek az éjszakai fagyok is.

Mikuláskor is marad a decemberi tavasz, délkeleten a 14-15 fokot is elérhetjük, de máshol sem lesz hidegebb 8-13 foknál. A keleti-délkeleti szél sokfelé élénk, erős lesz. Este, éjjel délnyugat felől eső érkezhet. Bár jövő héten néhány fokkal visszaeshet a hőmérséklet, továbbra is marad az évszakhoz képest enyhe idő, igazi télre egy darabig nem számíthatunk.