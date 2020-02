Szerdára is másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki a szélviharok miatt. Kedden már megmutatta erejét a szél: több mint 400-szor riasztották a tűzoltókat.

Szerdára elsőfokú riasztást és másodfokú figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére is a meteorológiai szolgálat, mert az északnyugati, északi szél már reggel is sokfelé viharos lesz, ráadásul a reggeli, délelőtti óráktól tovább erősödik a szél. A legerősebb széllökések elérik a 70-95 kilométer/órát, de a déli, délutáni órákban a Dunántúl nyugati felén (kiemelten az Alpokalja, Zalai-dombság, Bakony térségében) 100 kilométer/órát, meghaladó szél is előfordulhat.

A szél már kedden is megmutatta az erejét. A szélviharok kapcsán Dóka Imre, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel közölte: a keddi nap folyamán a legtöbb beavatkozásra az Észak-Dunántúlon, így Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, illetve Pest megyében és fővárosban is jelentős feladatokat ad a vihar. A károk nyomán két ember sérült meg – tette hozzá.

Délután hat óráig összesen több mint négyszáz esethez riasztották a tűzoltókat országszerte, a szél jellemzően fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek több esetben akadályozták a közlekedést. Ugyanakkor mintegy 100 épületben, köztük 10 közintézményben keletkeztek károk, mert a viharos szél megbontotta a tetőket, vakolatdarabokat sodort le a házak homlokzatáról, 22 esetben villanyvezetékeket szaggatott le a szél.

Veszprém megyében délután 5 óráig 71 káreseményhez riasztották a tűzoltókat, ezek közül 64 volt a viharral összefüggésbe hozható műszaki mentés. Veszprém város térségében a 8-as főúton több helyen közlekedési lámpákat szakított le a vihar, a pápai Türr István Gimnázium tetejét pedig megbontotta az erős szél.

Komárom-Esztergom megyében Tatabányán, szintén egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat, Dadon pedig egy fa elektromos vezetékre dőlt. A tokodaltárói József Attila és a Bányász utca kereszteződésében a szél kidöntötte a gyalogos átkelőhely sárgán villogó lámpáját. A kábelek nem sérültek, mivel a lámpa ugyanúgy villogott. Olvasónk, Kovács Zsuzsanna arról számolt be, hogy Tatabánya-Dózsakertben is az útra zuhantak egy fa ágai. A Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait Neszmélyre hívták: egy családi ház kéménye ledőlt a viharos szélben. Itt az épület tetőszerkezete megrongálódott, de személyi sérülés szerencsére nem történt.

Fejér megyében, a a megyehatár közelében egy ponyvába belekapva pótkocsis kisteherautót borított fel az orkán erejű szél, Csákvár és Zámoly között. A jármű pótkocsija leszakadt, és a szántóföldön az oldalára dőlt. A kisteherautó az úton keresztbe fordulva borult az oldalára. Az egyedül utazó sofőr nem sérült meg. A székesfehérvári hivatásos és a csákvári önkéntes tűzoltók a kisteherautó ponyváját lebontották, majd a pályaszer csörlőjével kerekeire állították a járművet.

Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a hidegfront betörése után Balatonőszödön 109, Balatonmáriafürdőn 107, Fonyódon 100 kilométeres szelet mértek kedden, és az északi-északnyugati szél méteres hullámokat korbácsolt a Balaton déli partvonalánál. Az országos szélrekord is megdőlt kedden. A János-hegyen 124 kilométeres széllökést is mértek, emellett még több helyen mértek 100 kilométeresnél erősebb széllökést. Például a Kab-hegyen, Sopronban, Balatonőszödön és Tésen is. Jól látható, hogy régiónk és a Bakonyalja is óriás erejű széllökésekkel kellett, hogy megbirkózzon kedden.

Megdőlt az országos és budapesti napi szélrekord is!Az elmúlt 24 órában top5 maximális széllökés értéket mérő állomás… Közzétette: Országos Meteorológiai Szolgálat – 2020. február 4., kedd

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint autójával ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen. Az Útinform is arra figyelmeztet, hogy az erős, viharos elejű szél sok helyen légvezetékeket szakít le, táblákat, jelzőlámpákat, villanyoszlopokat, fákat dönt ki, ágakat tör le, melyek az úttestre esnek le. Kérik a kamionosokat, valamint a személyautók vezetőit, hogy a ponyvákat, illetve a tetőcsomagtartókon szállított eszközöket is megfelelően rögzítsék. Az utánfutók pedig az erős széllökések hatására nagyon „beszitálhatnak”, ami ugyancsak balesethez vezethet.

A viharos szél miatt korlátozták a sebességet az M7-es autópályán a Kőröshegyi völgyhídon, így a híd teljes szakaszán most csak 70-nel szabad haladni.