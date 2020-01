Az Időkép Prédikálószéken kiállított webkamerái a hegyek között tengerként hullámzó felhőtakarót és glóriát örökítettek meg.

Pénteken az ország nagy részén sűrű ködre ébredhettünk, amely következtében a meteorológia ki is adta az elsőfokú figyelmeztetést Komárom-Esztergom megyére is. A látási viszonyokat jelentősen csökkentő időjárási jelenség a közlekedés szempontjából nagyon veszélyes, fokozott figyelmet és körültekintő vezetést igényel minden autóstól. Azonban a szépséget is fel lehet benne fedezni, ezt bizonyítja az Időkép webkamerája, amely pénteken készített lenyűgöző felvételeket a Prédikálószéken.

A prédikálószéki webkamera órákon keresztül a hideg légpárna és a tiszta, száraz légtömeg határán helyezkedett el, a napsütés hatására a ködtakarón gyönyörű, fényes glória jelent meg, amely órákon keresztül látható volt.



Ha ködben, vagy épp felhők között sétálunk, miközben szépen süt a Nap, érdemes egy pillantást a hátunk mögé vetni. Az itt megjelenő színes, koncentrikus köröket hívjuk glóriának. A glória mellett egy másik légkör-optikai jelenség, ködív is megjelent.

A fenti látványosságok mellett még egy jelenséget rögzítettek a Prédikálószéken elhelyezett webkamerák, amelyeken jól látható, hogy a felhőréteg a reggeli és a kora délelőtti órákban tengerként hullámzott a helyek között.