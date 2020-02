Riasztott a meteorológia: Komárom-Esztergom megyében lesz a legdurvább a kedd

Komárom-Esztergom megyében másod- és elsőfokú figyelmeztetés, valamint riasztás is érvényben van a szél és a zivatarok miatt.

A hét végén megérkező Ciara viszonylag megkímélte Komárom-Esztergom megyét, legalábbis más duntántúli megyékhez képest viszont kevés kárt okozott, bár nálunk is dőltek a fák a szélviharban. Kedden sem számíthatunk sok jóra, ugyanis a viharos, akár 90 kilométer/órát is elérő széllökések miatt másodfokú, míg az akár villámokkal, jégesővel érkező zivatarok miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Mindemellett az utóbbi időjárási helyzet miatt elsőfokú riasztás is érvényben van szűkebb hazánkban.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden reggeltől ismét sokfelé (legkevésbé délnyugaton) viharossá fokozódó előbb nyugati, majd északnyugati irányba forduló szélre lehet számítani, 65-90 kilométer/órás, az északi országrészben elsősorban a magasabban fekvő hegyvidéki területeken, valamint az Észak-Dunántúlon 90 65-90 kilométer/órát meghaladó legerősebb lökésekkel. A délutáni órákban veszít erejéből a szél, de erős lökések (45-60 65-90 kilométer/órás) még az éjszaka folyamán is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel az északi országrészben és az Alföldön.

A labilissá váló légkörben az eső, zápor mellett eleinte a Dunántúl északkeleti felén, majd az Északi-középhegység térségében és az Alföldön helyenként kialakulhatnak a reggeli, kora délelőtti órákban zivatarok is. A zivatarokhoz néhol 70 65-90 kilométer/órát meghaladó szélroham, és kisebb méretű jég társulhat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel hétfő este az MTI-vel közölte: este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. 120 épületben keletkezett kár: tetőket, bádoglemezeket, kéményeket rongált meg a szél. Győrben egy sportcsarnok tetején bontotta meg a szél a sátorponyvát, Szentlőrincen egy általános iskola kapujára dőlt fa. A lakóházak mellett több középületben is kárt tett a szél.

240 helyszínre kidőlt fák, letört faágak miatt riasztották a tűzoltókat. A fák több helyen is villanyvezetékre dőltek, emiatt országszerte több ezer fogyasztási helyen van átmenetileg áramszünet. A szolgáltatók és a tűzoltók folyamatosan dolgoznak.

Zala megyében a nap folyamán több mint 50 esetben hívták a tűzoltókat viharkárok miatt – mondta el az MTI-nek Kalamár Norbert, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A legtöbbször utakra, vezetékekre dőlt fák vagy leszakadt ágak miatt kellett közbeavatkozniuk, néhány esetben pedig tetőlemezeket bontott meg a viharos szél.

Tolna megye több településén tetőket bontott meg a szél, és kidőlt fákat kellett eltávolítani a közterületekről. Az E.On tájékoztatása szerint Tamásiban, Iregszemcsén, illetve a Baranya megyei Szentlőrinc térségében vezetékekre dőlt fák okoztak áramkimaradást.

Somogy megyében a viharos időjárás miatt szintén tetők, kémények, gépkocsik rongálódtak meg, fák dőltek elektromos vezetékekre – tájékoztatta Török Sándor, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője az MTI-t. A legtöbb kár Kaposváron és környékén történt.