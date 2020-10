Rengeteg esőt hoz a szerda: több megyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat heves záporok és nagyobb mennyiségű eső miatt az ország nagy részére első és másodfokú figyelmeztetést adott ki.

Borongós reggelre ébredt szerdán szinte az egész ország. A nap folyamán szinte kivétel nélkül az országban mindenhol jelentős csapadékkal számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére elsőfokú, citromsárga, míg pár megyére másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki a heves zivatarok és nagyobb mennyiségű eső miatt. Komárom-Esztergom szomszédos megyéi közül Pest megyében és Fejér megyében már elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. 24 óra leforgása alatt akár 20 milliméter meghaladó csapadék is lehullhat.

Délnyugat felől intenzív csapadék (eső, zápor) érkezik, mely a nap folyamán az ország nagyobb részére kiterjed. Késő estig, csütörtök hajnalig a Dunántúlon, Duna vonalához közelebb eső tájakon, a középső országrészben sok helyen várható 15-20 milliméter körüli csapadék. A Dél-Dunántúlon, valamint a Balassagyarmat-Dunaújváros-Pécs tengelyben akár 30 milliméter feletti mennyiség is eshet. A Tiszántúlon, északkeleten mindezek mellett labilizálódik a légkör, így napközben ott néhány zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.