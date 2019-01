Reggeli útinform: kemény fagyok és 15 centis hó ígérete

A meteorológia elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a várható hó és ónos eső miatt megyénkre, keddre. Prognózisuk szerint gyenge ónos eső eshet, valamint 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Közút is figyelmeztetett, ugyanis Komárom-Esztergom és Nógrád megyékben, valamint az észak-pesti régiókban várható a legtöbb hó. Ezeken a területeken 10-15 centiméter fölötti friss hóréteg sem kizárt kedd éjfélig, a hegyekben (Dunazug, Börzsöny) 15 centi fölötti is várható. Elsősorban Komárom-Esztergom megyében lehet a legtöbb tapadó hóra számítani.