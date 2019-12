Óriásit zuhant a hőmérséklet 24 óra alatt, ónos eső és hó miatt figyelmeztetnek

A meteorológiai szolgálat hétfőre figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére hó és ónos eső miatt. Van, ahol egy nap alatt 8-9 fokot hűlt az idő.

Az országos meteorológiai szolgálat szerint hétfőn gyenge ónos esőre számíthatunk, a várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméter lesz, viszont 12 óra alatt 5 centinél is több friss hó hullhat megyénkben, ezért elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki.

Azt, hogy beköszöntött a tél, nem csak a naptár mutatja. Az Időkép és a meteorológiai szolgálat emellett olyan térképeket is közölt, amelyen látszik, hogy 24 óra alatt mennyit változott az idő, vagyis mennyivel van hidegebb vagy épp melegebb, mint tegnap ugyanebben az időben.

Az adatok szerint szombat reggel 7:50-hez képest vasárnap reggel 7:50-kor

Bajnán 9,7

Nyergesújfalun 7,8

Esztergomban 8,2

Tatabányán 6,7

Tatán 7,4

Komáromban 7

Oroszlányban 8,4 fokkal volt hidegebb.

A legnagyobb melegedés is elég apró egyébként: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Nyírteleken 1,66 fokkal volt melegebb vasárnap reggel, mint szombat reggel.

Az előrejelzések szerint egyébként vasárnap estétől, késő estétől a nyugati és középső országrészben egyre nagyobb területen kezdődik vegyes halmazállapotú csapadék. Elsősorban a Dunántúlon többfelé megélénkül, északnyugaton helyenként megerősödik a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő, keleten lesz a hidegebb.

Mutassa meg ön is, hogyan köszöntött be a tél a lakóhelyén! Várjuk deres, havas, ködös fotóikat a [email protected] mailcímre.

Hétfő hajnalban délen zömmel eső, északon havazás, havas eső, északnyugaton eső lesz, néhol átmenetileg ónos eső is előfordulhat. A délkeleti, keleti szelet elsősorban a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Érdemes az autósoknak azzal is számolni, hogy lefagyások nehezíthetik a közlekedést, érdemes a szokásosnál is óvatosabban vezetni majd. Hétfő hajnalban az Észak-Dunántúl hegyvidékein átmenetileg ónos eső sem kizárt.

Hétfőn délutánig borult lesz az ég, és országszerte várható csapadék. Az Északi-középhegységben és közvetlen előterében, valamint Budapest körül végig hóra lehet számítani. A környező megyékben is döntően havazás valószínű, de itt már átmenetileg havas eső is előfordulhat. Megmaradó hó tehát ezeken a területeken lehet síkvidéken; általában lepel és 5 centi közötti mennyiség hullhat, de a hegyekben ennél több valószínű.

Délutántól észak felől csökkenni kezd a felhőzet, így az északi határsávban naplemente előtt rövid időre a nap is kisüthet. A szél északnyugatira fordul, és élénk vagy erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között várható.