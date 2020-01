Óriási köd szállt Komárom-Esztergom megyére

Kedd reggelre 100 méter alá csökkent a látótávolság. A meteorológia elsőfokú figyelmeztetést adott ki a megye egész egész területére, egész napra.

A tartós, sűrű köd miatt az ország nagy részére, azon belül Komárom-Esztergom megyére is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az Útinform tájékoztatása szerint kedd hajnalban a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, északon, valamint a Tiszántúlon sokfelé korlátozottak voltak a látási viszonyok, általában 100 és 300 méter között volt a látótávolság.

Komárom-Esztergom, Fejér, Somogy, Baranya és Tolna megyében, a Dunától keletre Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében rosszak a látási viszonyok, 100 méter alatti a belátható út hossza. Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Zala, Pest, Borsod-Abaúj és Hajdú-Bihar megyében jellemzően közepesek a látási viszonyok, 100 és 300 méter közötti a látótávolság. A gyorsforgalmi utak, a fő és mellékutak a lefagyást megelőző szórás nyomán sónedvesek.

Kisbér és az M1-es komáromi csomópontja között be is lassult a közlekedés a 13-as úton kedd reggel, ugyanúgy, ahogy a 81-esen Kisbértől Mezőörs felé. A 10-es úton haladóknak is lassú haladásra kell számítaniuk Pilisvörösvár térségben,