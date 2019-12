Hétfő reggelre tényleg megérkezett az első hó. A havazás és az ónos eső miatt továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Komárom-Esztergom megyében.

Ahogy azt már korábban jelezték, vasárnap éjszaka megérkezett hazánkba az igazi tél, és ezzel együtt a havazás, havas eső is. A lehűlés, bár az évszakban nem meglepő, komolyabb fagyokat is hozott már vasárnap reggelre, ezért érdemes mindenkinek a szokásosnál óvatosabban közlekednie a télies útviszonyok miatt.

Pest és Fejér megyére egyébként intenzív ónos eső miatt vasárnap este másodfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológia, míg Komárom-Esztergomra elsőfokút a havazás miatt. Jó hír, hogy ez hétfő reggelre elsőfokúra mérséklődött mindegyik megyében, ellenben Fejér velünk szomszédos járásaiban, valamint Pest megye déli járásaiban elsőfokú a riasztás az ónos eső miatt. Így a sofőröknek azzal is számolniuk kell, hogy a havas, latyakos, esetleg hódarás utak után igencsak csúszós szakaszok is veszélyeztethetik biztonságokat.

A Magyar Közút korábban azt tanácsolta, hogy a társaság folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak, ezért szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére.

Az Útinform hétfő reggeli tájékoztatása szerint a nyugati országrészben a legtöbb helyen eső, vagy havas eső esik, azonban a Duna mentén, illetve a Dunától keletre mindenütt havazik, vagy szállingózik a hó. A gyorsforgalmi utak burkolata a preventív védekezés hatására mindenütt sónedves, helyenként latyakos. A fő- és mellékutaknál hasonló a helyzet, de Pest megyében az intenzív havazás nyomán előfordulhatnak latyakos, hókásás alsóbbrendű utak. Komárom-Esztergom megye középső harmadában letaposott havas, míg keleti és nyugati harmadában sónedves a főutak burkolata. A mellékutakon kicsivel rosszabb a helyzet.

A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat cseréljék át téli közlekedésre alkalmas, megfelelő minőségű téli abroncsokra. Továbbá a közlekedőknek érdemes még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról, ezt megtehetik az Útinform szolgálatánál és megyei diszpécsereinél, valamint az utinform.hu-n.

Az Útinform arra is figyelmeztetett, hogy hétfőn délelőttől egyre nagyobb területen kísérhetik élénk, a magasabb hegycsúcsokon erős lökések az északiasra forduló szelet, mely elsősorban a Dunántúli-középhegység hegyein hófúvást eredményezhet. A hétfő reggeli órákban várhatóan a Dunántúl északkeleti felén, Pest megye déli részén ónos eső is előfordulhat. Ennek mennyisége és kiterjedése meglehetősen bizonytalan. Elsősorban a régió magasabban fekvő tájain (Velencei-hegység, Vértes, Gerecse) van nagyobb esélye jelentősebb jégréteg kialakulásának.