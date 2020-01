Olvasói fotókón és videón a vasárnapi havazás

Komárom-Esztergom megye több pontján is leesett a hó, idén már másodszor. Olvasóink is megörökítették a fehér csapadékot.

A meteorológusok jóslata beigazolódott, és január harmadik hétvégéjén havazott Komárom-Esztergom megye számos pontján. Olvasóinktól is látványos fotókat kaptunk Bajról és Császárról is, de kommentelőinktől megtudtuk, hogy Tatabányán, Oroszlányban, a Duna-menti településeken, illetve Naszályon és Kömlődön is havazott.

Olvasóinktól egyébként továbbra is várjuk a havas fotókat a [email protected] mailcímre.

Egy napig volt hó

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egyébként hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég, ám egyre kisebb területen lehet hószállingózás, ónos szitálás, illetve nyugaton vegyes halmazállapotú csapadék. Sokfelé párás, foltokban ködös idő várható. Az ország nagy részén gyenge lesz a légmozgás, a Nyugat-Dunántúlon élénk, kezdetben helyenként erős lökések kísérik az északi szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4 Celsius fok között alakul.

A bajnai havazásról látványos videót készített olvasónk, Szatai Mónika.

Tatán a hószállingózás után kissé meg is maradt a füvön a fehér csapadék.