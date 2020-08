Nem kegyelmez az időjárás a hét első napján sem

Zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Komárom-Esztergom megye járásaira.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint folytatódik a borongós időjárás, amelyet intenzív záporok, zivatarok követhetnek, ezért elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Komárom-Esztergom megye járásaira. Az elsődleges veszélyforrást a villámlások jelentik, emellett esetenként szélerősödések és jégeső is előfordulhat.

A mai napon az ország északi részén (Dunántúl északkeleti része, Északi-középhegység, Alföld északi pereme) számíthatunk intenzív záporokra, egy-egy zivatarra. A csapadékgócokhoz néhol felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 milliméter csapadék), szélerősödés társul. Ezt követően kora délelőtt átmenetileg északon is megszűnhet a csapadék, majd délután az említett északi tájakon a hegyekben helyenként újra kialakulhatnak zivatarok.

Heves zivatarok este

Késő délután, este nyugat felől a Dunántúl északi része fölé egy zivataros csapadékrendszer érkezése várható. Az esetleg láncba szerveződő zivatarokat több helyen kísérheti intenzív csapadék, 60-70, néhol 80-90 kilométer/órás körüli széllel. Lokálisan 30-40 milliméter csapadék, illetve nagy méretű jég is hullhat. Kelet felé továbbfejlődve várhatóan északon vonulhat végig a zivatarzóna, de késő este a Dunántúl középső és déli részén, illetve a középső országrészben is kialakulhatnak intenzív zivatarok. Az északi tájakon hulló csapadék területi átlagban is meghaladhatja a 20 millimétert.