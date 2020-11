Mesebeli fotókon Dobogókő: zúzmara borította be a tájat

Az egyre télies időjárás környékünkön is megmutatja magát. A hétvégi lehűlést egyébként hó is követheti.

Ahogy az Időkép.hu is írja, a fagyos, ködös reggelek fehér zúzmaraköpennyel borították a tájat november 26-a csütörtökön. A völgyekben a köd, a magasban pedig a fagy uralja időjárásunkat napok óta. Pár száz méter fölött már napközben is megmarad a fagy. A növényzetet egyre vastagabb zúzmararéteg vonja be. Így volt ez Dobogókőn is, ahol mesebelivé varázsolta a tájat a fákon, növényzeten megülő dér.

Az előrejelzés szerint egyébként a magasban erős lehűlés körvonalazódik hétvége felé. Szombatig marad a hideg légpárnás időjárás, a hegycsúcsok kivételével szinte az egész országban nyirkos, szürke időre van kilátás. Hajnalban fagypont körüli, napközben 0, +5 Celsius fok közötti hőmérsékleti értékekkel. Hétvégén változás várható, északkelet felől ugyanis egy hidegörvény érheti el térségünket, és hozhat a magasban is jelentős lehűlést.

És hogy mennyi az esélye a hónak? A meteorológusok szerint a lehűlés csapadékkal is társulhat, bár ennek mennyisége és területi kiterjedése most még jelentős bizonytalansággal terhelt. A jelenlegi számítások szerint szombaton fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. Az eső mellett főként északon, északkeleten hullhat havas eső, hó. Tatabányán, Tatán, Esztergomban és Komáromban körülbelül 1 milliméter havas eső várható szombaton.