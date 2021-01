Megdöbbentő: 3 nap alatt majd' 20 fokot nőt a reggeli hőmérséklet Oroszlányban

A hétfői hidegrekordhoz képest a térségünkbe érkező melegfront hatására három nap alatt 19,7 fokot növekedett a reggeli hőmérsékelt Oroszlányban.

Azt egészen biztosan nem állíthatjuk, hogy a mostani telünk az évszaknak megfelelő jegyeket vonultatná fel napról napra. Még csak jelentősebb havazásnak sem örülhettünk. Ami talán ennek a télnek a szeszélyességét a legjobban mutatja, az ennek a hétnek az időjárása.

A hét első napján még arról számoltunk be, hogy a megye több településén is dermesztő fagyra ébredhettek az emberek. Hétfő hajnalban az országban ráadásul Oroszlányban és Tatán mérték a leghidegebbet. Az Időkép adatai szerint mínuszt 16.7 és mínusz 15,8 fokot mutatott a hőmérő. Oroszlány dűlőiben élőknek még az ivóvízkút befagyásával is meg kellett küzdeniük. Ekkor azt gondolhattuk, hogy most már valóban megérkezett az igazi tél és most egy ideig nagy fagokra készülhetünk. Ezt az elképzelésünket hamar szertefoszlatta egy térségünkbe érkező melegfront.

Ennek tükrében kíváncsiak voltunk, hogy a hétfői rekordhideghez képest a hét második feléhez érkezve mit mutatnak megyénk településein a hőmérők, valamint, hogy ez mekkora változást, felmelegedést jelent három nap leforgása alatt. Kedden kora reggel már nyoma nem volt annak az óriási mértékű hidegnek, mint amit hétfőn hajnalban tapasztalhattunk. Ugyan még mínuszban voltak az értékek, de sokkal közelebb a nullához. Oroszlányban mínusz 2, Tatabányán mínusz 1,3, Tatán mínusz 0,5, míg Dorogon mínusz 1,6 fokot mértek.

Szerdára már a mínusz előtag is eltűnt. Oroszlányban 0, Tatabányán 0,5, Tatán 3, Dorogon és Esztergomban 2 fokot mutattak a hőmérők reggeli félhétkor az Időkép hőtérképe szerint. A tél enyheségét a hőmérsékletingadozás mellett más, nem szokványos természeti jelenségek is jól tükrözik. Szerdán délelőtt az Öreg-tó medrében egy gólyát sikerült lencsevégre kapnunk.

Csütörtökre még tovább enyhült az idő a reggeli órákban. Oroszlányban és Tatabányán 3, Esztergomban 6 fokot mértek. Bakonyszombathelyen mérték csütörtök reggel fél7kor a legmelegebbet a megyében, ott 7 fokot mutatott a hőmérő. A hétfői rekordhideghez képest ez elképesztő változás három nap leforgása alatt.

Az érkező melegfront hatására Oroszlányban három nap alatt majd’ 20 fokot, egészen pontosan 19,7 fokot emelkedett a reggeli hőmérséklet. Nem sokkal maradt el ettől Tatabánya, ahol 18,5 fokot kúszott felfelé a hőmérő higanyszála.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön az északkeleti tájakon is csökken a felhőzet, ezt követően országszerte többnyire gyengén vagy közepesen felhős idő várható. Számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szelet egyre nagyobb területen kísérik erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos széllökések. A hőmérséklet kora délután általában 7 és 16 fok között valószínű, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.