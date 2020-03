Maszkban és kesztyűben keresték fel a havas Dobogókőt (fotók)

Amíg csütörtökön és pénteken pólóban sétálva élvezhettük a napos, meleg időt, úgy a hétvégén már újra magunkra kellett öltenünk a bakancsokat, kesztyűket és télikabátokat.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

A március 20-án szombaton érkezett hidegfront erős széllel tört be az országba, a sarkvidéki hideg levegőhöz némi csapadék is társult, a sík vidéken eső esett, míg a hegyekben, így Dobogókőn hó hullott. Vasárnap sokan felkeresték a megye északkeleti határán fekvő hegyecsúcsot is.

Bár arra számítottunk, hogy az operatív törzs ajánlását betartva mindenki otthon marad, ennek ellenére a hegytetőn található parkoló megtelt, az erdőkben és a sípályánál rengeteg kirándulóval is találkoztunk. A kirándulók figyeltek arra, hogy kerüljék a csoportosulást: két-három méteres távolságot tartottak egymástól, sokan pedig egészségügyi maszkban és kesztyűben indultak útnak.

A hideg a következő napokban is kitart, sőt az sem kizárt, hogy hétfőn és kedden a síkvidéken is essen néhány centiméter hó, amely átmenetileg egyes helyeken esetleg meg is maradhat.