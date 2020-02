Másodfokú riasztás lépett érvénybe a viharos szél miatt

A meteorológia megyénkre a 90 kilométer/órát is meghaladható széllökések veszélye miatt másod- és elsőfokú riasztást adott ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az ország középső és nyugati részében másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A meteorológia több megyére az elsőfokú citromsárga és a másodfokú narancssárga riasztást is kiadta. Komárom-Esztergom megye komáromi és kisbéri járásában másodfokú, míg a megye többi járásában elsőfokú riasztás van érvényben a viharos széllökések miatt. Megyénkben a legerősebb széllökések meghaladhatják akár a 90 kilométer/órás sebességet is.

Az időkép aktuális széltérképe szerint jelenleg megyénkben Komáromban 41 kilométer/órás, míg Ácson 49 kilométer/órás széllökéseket mértek.

Napközben a Dunántúl nagy részén a viharos északnyugati szél 80-100 kilométer/órás legerősebb lökéseket produkál, mely napközben a Duna-Tisza közére is átterjed. (A Duna-Tisza közén 90 kilométer/órát meghaladó lökések inkább a Duna vonalához közelebbi tájakon várhatók). Elsősorban a Dunántúli-középhegységben és a Balatonnál 100 kilométer/órát meghaladó lökések is előfordulhatnak. Késő délutánra kezd veszíteni erejéből a szél. Este fokozatosan a középső országrészben is megszűnnek a viharos lökések.

A hidegfront vegyes formájú csapadékkal is párosul. Északon (Észak-Magyarországon, Dunántúl-középhegységben, Alföld északi részén) havazás (részben tapadó hó), havas eső valószínű, míg máshol vegyesen esőre, havas esőre, hózáporra egyaránt számítani lehet. 5 cm-t elérő hóréteg elsősorban csak a hegyekben alakulhat ki. Ugyanakkor pár cm hóval átmeneti hótakaró esetleg máshol (Alföld középső és keleti része) is kialakul.

Az összefüggő csapadék egyre inkább a keleti országrészre húzódik, délután ott is fokozatosan megszűnik a tartós csapadék. Nyugaton elszórtan záporok, hózáporok fordulhatnak elő. A Dunántúlon és a főváros térségében viharos lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.