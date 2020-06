Már másodfokú riasztás van érvényben felhőszakadás miatt Komárom-Esztergom megyében

Komárom-Esztergom megye keleti felére adták ki a másodfokú riasztást, a nyugati végeken egyelőre elsőfokú van érvényben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú riasztást adott ki a megye keleti, míg elsőfokú riasztást megyénk nyugati felére heves felhőszakadás és zivatar miatt.

Az előrejelzések szerint vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól ismét zivatarok kialakulása várható nagy területi lefedettség mellett. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is az északnyugat-délkelet sávban várhatóak. A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 milliméter közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 milliméter feletti mennyiség sem kizárt.

Emellett viharos szél is társulhat a csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, 90 kilométer/óra feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű , nagyobb, mint 2 centiméter nagyságú jégre is lehet számítani. Csökkenő számban éjszaka is lehetnek elszórtan zivatarok.

Hétfőn a mainál várhatóan kisebb területen és kevésbé intenzív zivatarok alakulhatnak ki, a legnagyobb valószínűséggel keleten, legkisebb eséllyel pedig északnyugaton. A zivatarokat holnap is elsősorban felhőszakadás kísérheti, de néhol akár viharos széllökések és nagyobb méretű jég is előfordulhat.