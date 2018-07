Nem sokkal azelőtt, hogy a vihar lecsapott volna Esztergom környékére, hihetetlen látványt rögzített a kamera a Vaskapunál, Esztergom fölött.

A hét végén nem csak a villámok és viharfelhők miatt volt része érdekes látványban az embernek, ha feltekintett az égre, pláne Esztergom környékén. Az Időkép egyik webkamerája ugyanis a Vaskapunál lila felhőket rögzített, ahogy beborítják a környéket.

Rázsi András meteorológus a Kemma.hu-nak elmondta: a jelenség titka az, hogy a Napból érkező fény éppen hogyan törik meg. Ahogy a szivárvány is azért jön létre, mert a légkörben lévő vízcseppeken megtörik a fény, színekre bomlik, majd visszaverődik, úgy most is hasonló dolog történt. Ez esetben azonban valószínűleg pont olyan szögben, hogy így a lila tartományba tört meg a fény.

Ahogy egyébként a sulineten is olvasható, a légkört alkotó gázok molekulái, valamint a lebegő porszemcsék, részecskék a rájuk eső fényt minden irányban szétszórják. A szórás mértéke a kis hullámhosszúságú fénynél (kék) nagyobb, mint a nagy hullámhosszúnál (vörös). Ennek a szóródásnak a következménye, hogy az eget kéknek látjuk, vagy ha a naplemente vöröses színű. A Nap ilyenkor már alacsonyan áll a horizont fölött, a napsugarak a légkörben hosszabb utat tesznek meg, mint délelőtt vagy délben. A rövidebb hullámhosszú fény nagy része már kiszóródik a napsugárnyalábból, így a Nap irányából érkező napsugárzásban már nagyrészt a vörös dominál.