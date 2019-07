Légi videón, hogy bírta ki Esztergom és Dorog a hétvégi hőséget

Telített volt az Esztergom-kertvárosi Palatinus-strand a hétvégén. A hőség folytatódott, de jön az enyhülés.

A hőséget csak vízben lehetett kibírni, így tettek az esztergom-kertvárosi Palatinus-tó fürdőzői is június 30-án vasárnap. Tóth Krisztián a Pala felett készített légivideóval örvendeztetett meg bennünket.

A hőség még hétfőn is folytatódott, térségünkben egész napra másodfokú figyelmeztetés van érvényben a meleg miatt, ugyanis a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok felett volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint azonban keddtől enyhülésre és zivatarra is számíthatunk. Utóbbi miatt elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.